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الاحتلال يقتحم منزلًا ويعتدي على ساكنيه شمال سلفيت

  • فلسطين اليوم - القدس
  • 14:23 - 15 أكتوبر 2020
قوات الاحتلال في الضفة (ارشيف) قوات الاحتلال في الضفة (ارشيف)
تقارير
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اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على عائلة الجريح محمد عبد السلام الأسعد في بلدة كفل حارس شمال سلفيت في القدس المحتلة، بعد اقتحام المنزل فجرًا.

وأفاد رئيس بلدية كفل حارس عصام أبو يعقوب، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة عبد السلام بوحشية، واعتدت على الشاب الجريح محمد، ووالده عبد السلام محمود الأسعد، بالضرب المبرح، وقامت بتحطيم أثاث المنزل.

وأشار أبو يعقوب إلى أن الفتى محمد عبد السلام الأسعد (17 عاما)، أصيب برصاص الاحتلال في قدمه خلال شهر تموز/ يوليو الماضي.

وتشير معطيات وزارة السياحة والآثار الفلسطينية؛ إلى أن الاحتلال يتعمدون تزوير تاريخ وتغيير أسماء المقامات الإسلامية في البلدة، حيث قاموا بما يتماشى مع معتقداتهم بإطلاق القصص والروايات المزيفة حول تاريخ تلك الآثار القديمة.

وتعرضت المقامات عام 1991 والمسجد الكبير في البلدة إلى محاولة حرق المصاحف والسجاد فيها، وفي عام 2012، حطم المستوطنون بعض القبور الكائنة بجانب مقام النبي ذي الكفل، وكتبوا شعارات عنصرية.

وبحسب تقرير فلسطيني، فإن المستوطنين ارتكبوا 66 اعتداء بحق المواطنين، بلغ عدد الأنشطة الاستيطانية 18 نشاطا تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراض وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية.

وأوضح التقرير أن مناطق بيت لحم والقدس والخليل، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (301، 289، 237) انتهاكا على التوالي.

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