لجنة طوارئ شمال غزة تعلن عن إجراءات جديدة بخصوص سوق مخيم جباليا

أعلنت لجنة طوارئ محافظة شمال غزة، اليوم الخميس، عن إجراءات جديدة في مسوق مخيم جباليا بالمحافظة، في إطار مواجهة فيروس "كورونا".

وأفادت لجنة الطوارئ، بأن سوق الخضار في مخيم جباليا سيفتح يوم السبت المقبل، الموفق 17/10/2020.

وأكد على منع تواجد بسطات الخضار في شارع المدارس من مفترق أبو زيتون؛ حتى مدرسة الاعدادية (ب)، فيما يبقي سوق السمك مغلق لحين انجاز الترتيبات الخاصة به.

وأوضح أن تلك الإجراءات الجديدة في السوق، ستكون من يوم السبت؛ حتى الخميس من كل أسبوع ، عدا يوم الجمعة، وفق إجراءات السلامة والوقاية.

وقررت منع تواجد العربات في المناطق المحيطة بالسوق.