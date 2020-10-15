تسليم جزء من منحتين بقيمة 11 مليون دولار لمواجهة "كورونا" لصحة رام الله

تسلمت وزارة الصحة، اليوم الخميس، جزءا من منحتين مقدمتين من الصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق الأقصى، بقيمة إجمالية تصل الى 11 مليون دولار.

جاء ذلك في مستودعات الوزارة بمدينة رام الله، بحضور مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر القطامي، ورئيس المجلس الاقتصادي للتنمية "بكدار" محمد ابو عوض ومستشار البنك الاسلامي للتنمية هاني أبو دياب، ووكيل وزارة الصحة، ومسؤولين في الوزارة.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن المنحة الأولى بقيمة 5.5 مليون دولار، من الصندوق الكويتي للتنمية، ومنحة أخرى مماثلة من صندوق الأقصى، بإدارة البنك الاسلامي للتنمية، وبتنفيذ من "بكدار"، وذلك دعما لجهود الوزارة في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد، والعمل على تقديم خدمات طبية بجودة عالية.

وأشارت الكيلة إلى أن هذه المنح تشمل تمويلا لتشغيل وتوريد وتركيب أجهزة ومعدات طبية، لصالح مشافي الوزارة في محافظات الوطن الشمالية والجنوبية.

وثمنت وزيرة الصحة باسم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، وكافة العاملين في الوزارة دور الصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق الأقصى، ولإدارة المنح ممثلة بالبنك الاسلامي للتنمية، و "بكدار"، وللوزير ناصر قطامي للجهود الكبيرة والمتواصلة في توفير الدعم والمنح لصالح الوزارة والقطاع الصحي الفلسطيني.