موسى: الأموال العربية المخصصة لإعمار غزة ستودع لدى الصناديق العربية

فلسطين اليوم: وكالات

قال الامين العام للجامعة العربية د. عمرو موسى، إن الأموال العربية المخصصة لإعادة إعمار غزة ستكون مودعة لدى الصناديق المالية العربية.

وقال موسى، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السوداني علي أحمد كارتي في ختام أعمال الدورة "131" لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم: إننا بحثنا في منتجع شرم الشيخ التنسيق بين الآليات الأوروبية والأمريكية والدولية من خلال آلية معتمدة للتنسيق تحدد المشاريع التي سيتم تنفيذها حتى لا تكون هناك ازدواجية"، مؤكدا أنه من الأفضل وجود حكومة فلسطينية تضم الجميع وكل هذا يتوقف على فتح المعابر ورفع الحصار، مشيرا إلى أن التغلب على كل ذلك يكون من خلال المصالحة الفلسطينية.

ولفت إلى أن الجو العربي حاليا أصبح أقل توترا وهناك رغبة ونية في التفاهم بين الدول العربية.

وردا على سؤال حول فرص تحقيق المصالحة العربية في ضوء اللقاء الثلاثي المصري- السعودي- السوري، رد موسى: إن كل ما نقوم به حاليا هو لضمان أن تكون قمة قطر ناجحة، ويوجد حاليا تحرك ايجابي لتنقية الأجواء العربية، ولهذا قدم الأمين العام للجامعة العربية مقترحات لدراستها ومناقشتها عي الوزراء قبل قمة العربية بالدوحة".

وتابع: "إن هذا هو طابع المناقشات التي دارت أمس حيث عقدت لقاءات ثنائية وثلاثية ورباعية على هامش الاجتماع "، مشيرا إلى أن كل هذه الاجتماعات أظهرت طابع التفاهم بين الدول العربية .

وبين أن مجلس وزراء الخارجية العرب عقد جلسة مغلقة خصصت لمناقشة ورقة عمل قدمها الأمين العام للجامعة العربية تضمنت مقترحات معينة للتعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب قبل قمة الدوحة ".

وأوضح موسى أن هذه الورقة فيها عدد من الخطوات قد تساعدنا جميعا إذا استطعنا تحقيقها، وستكون هناك خطوات جيدة على طريق التضامن العربي.

وفيما يتعلق بالسودان، أجاب موسى: إن وزراء الخارجية العرب سيعقدون جلسة غدا "الأربعاء" لمناقشة الرد العربي على قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير".

وحول تطورات الأوضاع في العراق ، أكد الأمين العام للجامعة العربية أنه يوجد حاليا حركة سياسية نشطة في العراق ، وسياسة أمريكية جديدة لسحب القوات الأمريكية من العراق .