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غانتس يناشد عباس للانضمام إلى عملية "السلام"

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 13:20 - 15 أكتوبر 2020
غانتس غانتس
تقارير
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دعا رئيس حزب "أزرق أبيض" بني غانتس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للانضمام إلى عملية "السلام".

وقال غانتس خلال المصادقة على اتفاقيتي "السلام" مع الامارات والبحرين في الكنيست: الاتفاقيات الإبراهيمية هي أيضًا فرصة لتجديد الجهود للتوصل إلى اتفاق سياسي مع جيراننا الفلسطينيين.

وناشد غانتس رئيس السلطة محمود عباس للانضمام إلى حملة "السلام" قائلًا: "نمد أيدينا لكم وحان الوقت لنصنع السلام" على جد زعمه.

وقال: "كما نعلم جميعًا، تم اختيار طريق السلام في ظل بدائل أخرى كانت مطروحة على الطاولة وتدابير أحادية الجانب كان من الممكن أن تعرضنا لخطر خطير خلال أزمة عرفناها".

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