غانتس يناشد عباس للانضمام إلى عملية "السلام"

دعا رئيس حزب "أزرق أبيض" بني غانتس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للانضمام إلى عملية "السلام".

وقال غانتس خلال المصادقة على اتفاقيتي "السلام" مع الامارات والبحرين في الكنيست: الاتفاقيات الإبراهيمية هي أيضًا فرصة لتجديد الجهود للتوصل إلى اتفاق سياسي مع جيراننا الفلسطينيين.

وناشد غانتس رئيس السلطة محمود عباس للانضمام إلى حملة "السلام" قائلًا: "نمد أيدينا لكم وحان الوقت لنصنع السلام" على جد زعمه.

وقال: "كما نعلم جميعًا، تم اختيار طريق السلام في ظل بدائل أخرى كانت مطروحة على الطاولة وتدابير أحادية الجانب كان من الممكن أن تعرضنا لخطر خطير خلال أزمة عرفناها".