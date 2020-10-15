لوحةٌ فنيةٌ تُصنع بحب: زوجان من خانيونس يبدعان في "رسم الكيكة"

"تفاصيل صغيرة تصنع سعادة كبيرة"، هو باختصار ما يفعله الزوجان أشرف وآيات حمدان من سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة على قوالب الكيك التي يصنعاها بحب للزبائن، فليس كل من يصنع طعاماً هو "طباخ ماهر" فهناك من يبدع في عمله ليصبح تحفةً فنيةً.

فقوالب الكيك التي يصنعها الزوجان هي لوحة فنية بامتياز، تخلط ما بين طعم لذيذ ورسوم جميلة تسلب العين قبل تذوقها، دمجت فيها أيادي الزوجة التي تعلمت فن الطهي، مع ريشة زوجها الفنية الذي درس الفن ويعلمه في المدارس.

الظروف المعيشية الصعبة، أجبرت الكثير من الخريجين المتعطلين عن العمل للبحث عن بدائل للعمل، وخاصةً العمل المنزلي والتسويق عبر الانترنت، ومن أشهر هذه الأعمال صنع المأكولات الشعبية والحلويات والأطعمة الفاخرة التي يتم التسويق لها بطريقة مبهرة، لكن ليس كلها من يحصل على تميز واستحقاق يجذب الزبائن.

آيات حمدان البالغة من العمر (31 عاماً) تعلمت التدريس في الجامعة، ولكنها لم تحظى بفرصة عمل، ولأنها تجيد صنع الحلويات لجأت لعملها البسيط من منزلها منذ مايقارب عام، فكانت تسوقها لمن حولها من أقارب وجيران. يوضح زوجها أشرف

ويقول حمدان البالغ من العمر (35 عاماً) لـمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "زوجتي تجيد الحلويات مما جعلها تحصل على دورات تدريبية في هذا المجال شجعها على إنشاء مشروع خاص لها في المنزل، حيث كانت تعمل وحدها.

وأضاف: عند اضطراره للمكوث في المنزل بسبب فيروس كورونا وعدم ذهابه للعمل كمدرس تابع لحكومة غزة، فكر بمساعدة زوجته بما يملكه من مهارات فنية والتي درسها في الجامعة ويعلمها لطلابه، حيث شدته الفكرة.

وأشار حمدان إلى أنه يساعد زوجته في صنع قالب كيك مرسوم بطريقة جميلة تجذب الزبائن بطريقة مميزة ومختلفة عن الآخرين وهو ما خلق لديهم دافع للاستمرار والعمل في هذا المجال وتسويق ما يصنعاه عبر صفحة خصصت لذلك.

ويعاني قطاع غزة منذ 14 عاماً من الحصار الخانق الذي تفرضه "إسرائيل" على قطاع غزة ، قلل من فرص عمل الخريجين وزاد من معدلات البطالة، بالإضافة للعقوبات التي تفرضها السلطة على القطاع .

ووفقاً لحمدان، فأكثر ما يطلب منهم هو الصور على قوالب الكيك خاصةً الفراشات وصور الأطفال الخاصة بأعياد الميلاد وحفلات الزواج.

ويستخدم الزوجان حمدان في عملهما عجينة السكر الشهيرة، حيث يتم مزجها بالألوان بطريقة مبهرة، بالإضافة لأدوات النحت الخشبية التي تساعده في صنع قوالبه بطريقة فنية.

وتزايد العمل المنزلي للكثير من المتعطلين عن العمل بعد إعلان حالة الطوارئ في نهاية أغسطس، حيث فرضت الجهات الحكومية بغزة اجراءات مشددة للحد من تفشي الوباء، الأمر الذي ساعد في طلب الطعام عبر الانترنت.

ويحلم حمدان في أن يكون له محل خاص به للحلويات يستطيع من خلاله عرض ما ينتجه من قوالب كيك للمواطنين ليتسنى له البيع بشكل أكبر، كما يتمنى عدم انقطاع التيار الكهربائي الذي يعتبر تحدي بالنسبة له لإتمام عملهما باستمرار.























































