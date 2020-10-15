نتنياهو يهاجم العرب ويعرض اتفاقية التطبيع على الكنيست للمصادقة عليها

عرض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاقية السلام التي وقعت بين "إسرائيل" من جهة والامارات والبحرين من جهة أخرى بوساطة أمريكية بتاريخ (15/سبتمبر/ 2020) في البيت الأبيض، على أعضاء الكنيست الإسرائيلي من أجل مناقشتها والمصادقة عليها.

وخلال عرض الاتفاقية قال نتنياهو: "كنت أؤمن دائما أن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال القوة وليس بسبب الضعف".

وأضاف: "في منطقتنا يبقى الأقوياء ويُحترم فقط الأقوياء ويصنع الأقوياء تحالفات بينما يُداس الضعفاء، وفي يوم ما سيعترف بنا الفلسطينيون وبإسرائيل كدولة قومية لليهود" على حد زعمه.

وهاجم نتنياهو القائمة العربية المشتركة لرفضهم التصويت على اتفاقية السلام مع الامارات والبحرين، واتهمهم بأنهم ضد السلام المزعوم.

ويعتقد نتنياهو أن توقيع السلام مع الدول العربية سيساعد على انهاء الصراع مع الفلسطينيين.