الرجوب: أسسنا مع حماس لوحدة المواقف النضالي وانتقلنا للمربع الوطني

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، أن حركته وحركة حماس أسستا إلى وحدة الموقف النضالي خلال اتفاق إسطنبول الذي جرى قبل أيام عدة.

وأوضح الرجوب خلال حديث لبرنامج "ملف اليوم" الذي يعرض على تلفزيون فلسطين، أن الحركتين انتقلتا إلى المربع الوطني، وعززتا وحدة الموقف الوطني بالارتكاز على حوار فلسطيني فلسطيني".

وقال: "تشاورنا مع كل الفصائل والكل أجمع على بنود الحوار الوطني، حيث تنص ورقة تفاهمات الشراكة الوطنية على أن الانتخابات ستكون بالتمثيل النسبي في مدة لا تزيد عن 6 أشهر".

وأوضح، أن "الانتخابات يجب أن تتم، وهي الطريق للحفاظ على أجندتنا في المجتمع الدولي، والقدس ستشارك في الانتخابات القادمة ترشيحا وتمثيلا ولن تكون القدس جزءا من التجاذبات السياسية والتنظيمية."

وشدد الرجوب، على أن المقاومة مرجعيتها وثيقة الوفاق الوطني، وبيان الأمناء العامون، واتفاق اسطنبول، ولا علاقة لمسيرتنا باتفاقيات أوسلو فهي دفنت.

وحول رفع الإجراءات التي اتخذت من قبل السلطة خلال الفترة الماضية، قال الرجوب: "ستكون من شأن الحكومة الائتلافية القادمة"، موضحا أنه سيتم تشكيل لجنه مشتركة لتقديم التوصيات لهذه الحكومة من أجل إزالة كافة أشكال التمييز بين الضفة الغربية، وقطاع غزة".

وأوضح، أن إنهاء إفرازات الانقسام عام 2007، سواء الإنسانية أو الاجتماعية أو الوظيفية، ستكون على أرضية وطنية شاملة وعادلة خالية من كافة أشكال التمييز الجغرافي والسياسي، من خلال تشكيل لجنة وطنية.