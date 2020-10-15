الرجوب يكشف بنود اتفاق إسطنبول بين فتح وحماس

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب بنود ورقة الاتفاق الذي جرى بين حركتي حماس وفتح فيما عرف باسم اتفاق إسطنبول.

وجاء ذلك خلال لقاء صحفي مع جبريل الرجوب مساء الأربعاء على تلفزيون فلسطين:

والبنود على النحو التالي:

- الشراكة الوطنية الشاملة وانتخابات بالتمثيل النسبي الكامل تجري بالترابط والتوالي: الانتخابات التشريعية الرئاسية والمجلس الوطني.

- يتم استكمال جميع المراحل خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، تعتبر الجولة الأولى من انتخابات المجلس التشريعي هي ذاتها المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني بصفة أعضاء التشريعي أعضاء تلقائيين في المجلس الوطني لمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.

- يتم استكمال مراحل الانتخابات الرئاسية في ذات المدة، وطبقا للقانون، ويتم استكمال انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن، وبالتوافق حيثما تتعذر الانتخابات.

- الحوار الوطني الشامل: يتم تفعيل الحوار مباشرة مع الفصائل الفلسطينية في الداخل والخارج، ويتم في هذا الإطار التوافق على استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام والشراكة الوطنية الكاملة.

- يتم عقد لقاء للأمناء العامين تحت رعاية الرئيس عباس في فترة أسبوع، ويعلن في هذا اللقاء ما تم الاتفاق عليه لبناء الشراكة الوطنية في كافة المسارات.

- يتم استكمال الحوار الثنائي بين فتح وحماس حول التفاصيل الضرورية لإنجاح المسار بعد إصدار المرسوم الرئاسي.

- المقاومة الشعبية والقيادة الوطنية الموحدة: تم الاتفاق على استكمال الهياكل بحيث تكون حاضرة وفاعلة في الضفة والشتات، وتضم كافة الهيئات ذات الصلة بهذا الاختصاص على أن يلتزم الجميع ببرنامج متفق عليه في إطار القيادة الوطنية الموحدة، ومرجعيتها الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

- الرئيس عباس وبمبادرة منه بصفته، وموقعه والتزاما لإنجاح المسارات الوطنية كافة، يتخذ ما يلزم من إجراءات تساهم في إنجاح الشراكة الوطنية.