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حركة المجاهدين تحذر الاحتلال من تداعيات استشهاد الأسير الأخرس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:48 - 15 أكتوبر 2020
الأسير ماهر الاخرس مضرب عن الطعام الأسير ماهر الاخرس مضرب عن الطعام
تقارير
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حذر القيادي في حركة المجاهدين مؤمن عزيز الاحتلال الإسرائيلي من تداعيات استشهاد الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ 81 على التوالي.

وأكد عزيز في تصريح خلال مشاركته في خيمة الاعتصام أمام الصليب الأحمر بغزة، أن المقاومة سيكون لها كلمة قوية حال استشهد الأسير الأخرس.

وقال: "جئنا لنتضامن مع الأسير ماهر أمام مقر الصليب الأحمر لدفع الصليب لإصدار موقف واضح ضد سياسة الاحتلال الإسرائيلي ضد الاسرى الابطال في سجونه وما يتعرضون له تنكيل وانتهاكات كبيرة.

يُشار إلى أن لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة أقامت خيمة اعتصام أمام مقر الصليب الأحمر لليوم الثالث على التوالي للتضامن مع الأسير ماهر الأخرس.

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