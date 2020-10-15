بومبيو يشكر السعودية لإسهامها في إنجاح "التطبيع"

قدم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، شكره للرياض على ما قدمته في سبيل "إنجاح الاتفاقات الإبراهيمية"، في إشارة إلى اتفاقات تطبيع الإمارات والبحرين مع "إسرائيل".

جاء ذلك مؤتمر صحفي عقده بومبيو الأربعاء، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، مع انطلاق الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والسعودية، في واشنطن.

وفي 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقعت الإمارات والبحرين، في واشنطن اتفاقيتين لتطبيع علاقاتهما مع إسرائيل، وسط رفض شعبي عربي واسع واتهامات بخيانة القضية الفلسطينية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ عربية.

وأفاد بومبيو، أن بلاده تأمل في أن تنظر السعودية في "تطبيع علاقاتها مع إسرائيل"، داعياً الرياض إلى "تشجيع الفلسطينيين للعودة إلى طاولة الحوار والمفاوضات مع إسرائيل".

وعلى صعيد آخر، دعا بومبيو السعودية إلى إحداث إصلاحات بملف حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير.

وقال:" طالبنا السعودية بإجراء إصلاحات في ملف حقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان حرية التعبير والنشاط السلمي."

وأوضح بومبيو، أنه ناقش ونظيره السعودي قضايا الأمن الإقليمي، مضيفا أنه لا يخفى على أحد أن سلوك إيران يهدد أمن السعودية ويعطل التجارة العالمية.

وتابع: "الولايات المتحدة، تدعم مبيعات الأسلحة إلى السعودية لحماية مواطنيها والقوى العاملة الأمريكية".

بدوره، قال وزير الخارجية السعودي، في المؤتمر، إن بلاده تتطلع إلى توسيع العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون المؤسسي بينهما، كذلك رفع مستوى شراكتيهما.

وأضاف أن اجتماع اليوم يأتي في وقت هام جدا، لافتا أن الشراكة القوية بين البلدين أساسية في مواجهة قوى التطرف والإرهاب التي تهدد أمننا وازدهارنا.