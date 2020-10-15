د. المدلل: سلاح "الجهاد" لن يغمد ولن نقبل باستمرار معاناة الاخرس

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي د. أحمد المدلل أن سلاح حركة "الجهاد" لن يغمد طالما أن هناك أسيرًا واحدًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، محذر الاحتلال من تداعيات جريمة قتل الأسير المجاهد ماهر الأخرس.

وقال المدلل خلال تضامنه في خيمة الاعتصام: "نحن واثقون بالله عز وجل من أن النصر سيكون حليف الأسير ماهر الاخرس، ونؤكد على دعمنا ومساندتنا الكاملة للأسير ماهر في معركة الاضراب عن الطعام احتجاجًا على الاعتقال الإداري.

ودعا المنظمات الدولية والحقوقية لا سيما الصليب الأحمر بالخروج عن الصمت المريب، قائلًا: "المسؤولية التي تقع على الصليب كبيرة ويجب عليه التدخل العاجل والفوري لإنقاذ حياة الانسان ماهر الأخرس من السجان الإسرائيلي".

وشدد القيادي المدلل، على أن المقاومة سيكون لها كلمة قوية في حال استشهد الأسير ماهر الأخرس لافتًا إلى أن المقاومة ضاغطة على الزناد ولن تقبل أن يقتل الأسير الأخرس بدم بارد.