بماذا رد متحدث الأمم المتحدة حول الأسير الأخرس..؟

جدد المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، دعوته لسلطات الاحتلال "الإسرائيلي" لمحاكمة المعتقلين الفلسطينيين إدارياً أو إطلاق سراحهم.

جاءت دعوة ملادينوف على لسان المتحدث الرسمي للأمم المتحدة، ستيفان دوجريك، خلال رده في استفسار حول وضع الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس، الذي دخل اليوم الواحد والثمانين من الإضراب عن الطعام ، وما إذا كان هناك أي تصريحات لملادينوف حول الموضوع.

وقال دوجريك:"ما يمكنني قوله هو أن السيد ملادينوف يشعر بقلق عميق إزاء تدهور حالة ماهر الأخرس. ويكرر دعوته للسلطات "الإسرائيلية" إلى توجيه تهم أو إطلاق سراح جميع المحتجزين إدارياً على الفور".

ولا يزال الأسير ماهر الأخرس يواصل معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، لليوم الـ 81 على التوالي، رفضا لاستمرار اعتقاله الإداري من قبل سلطات الاحتلال.

ويصر الأخرس من على سرير المرض في مستشفى "كبلان" الإسرائيلي، على معركة الحرية، التي رفع خلالها شعار "النصر أو الشهادة"، رغم تدهور حالته الصحية بشكل خطير جداً.