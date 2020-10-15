الشعبية تعلن بدء معركة عهد الأوفياء داخل سجون الاحتلال

أعلنت منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، بدء معركة عهد الأوفياء داخل سجون الاحتلال تضامنًا مع الأسير المعزول وائل الجاغوب واسنادًا للأسير ماهر الأخرس في اضرابه المستمر عن الطعام لليوم الـ81 على التوالي.

وأكد علام الكعبي القيادي في الجبهة الشعبية في مؤتمر داخل خيمة الاعتصام أمام مقر الصليب الأحمر بغزة، أن الأسير وائل الجاغوب يتعرض للتنكيل والعنف ولظروف صعبة جدًا نتيجة العزل الانفرادي منذ 4 أشهر.

وقال: "منذ 4 أشهر ونحن نحاول أن نطرق كافة الأبواب من أجل انهاء العزل الانفرادي للأسير الجاغوب إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت تماطل كما تماطل اليوم في قضية الإفراج عن الأسير المجاهد ماهر الأخرس.

وحملت الجبهة الشعبية على لسان علام الكعبي، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الأسير الأخرس والأسير الجاغوب مؤكدًا أن المقاومة سيكون لها كلمة قوية في حال حصل أي مكروه للأسرى.

وطالب كعبي، كافة المؤسسات الحقوقية والدولية لاسيما الصليب الأحمر لاتخاذ موقف واضح وصريح لممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي.