مزهر: الصليب شريك في معاناة الاخرس والاعتصام مستمر حتى الافراج عنه

يواصل النشطاء والمتضامنين لليوم الثالث على التوالي اعتصامهم أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة اسنادًا للأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ 81 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي احتجاجًا على اعتقاله الإداري.

ويشهد الاعتصام أمام الصليب الأحمر سلسلة من الفعاليات التضامنية من فصائل وجهات تُعنى بشؤون الاسرى ومؤسسات حقوقية وإنسانية تهدف جميعها للفت الانتباه إلى ما يتعرض له الأسير الأخرس من معاناة شديدة جراء معركة الاضراب عن الطعام.

عضو لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية ياسر مزهر، أكد أن الاعتصام التضامني أمام الصليب الأحمر مستمر ولن يتوقف إلا بتحقيق الأسير ماهر جميع مطالبه بالحرية والنصر على السجان الإسرائيلي.

وقال مزهر لـ"فلسطين اليوم الإخبارية": "ستشهد خيمة الاعتصام اليوم الخميس سلسلة من الفعاليات ستبدأ الساعة الـ11 ظهرًا من الرفاق في الجبهة الشعبية، تليها وقفة تضامنية من الرابطة الإسلامية الساعة الـ 12 وتعقبها فعالية أخرى للاتحاد الإسلامي للنقابات.

وأشار إلى أنه مهما قدم من فعاليات تضامنية واسنادية فإنها لن ترتقي إلى أوجاع وآلام الأسير ماهر الأخرس الذي يخوض الاضراب لليوم الـ 81 على التوالي.

وحول موقف الصليب الأحمر من خيمة التضامن وقضية الأسير ماهر الأخرس، فقد اتهم مزهر الصلب الأحمر بمشاركة الاحتلال الإسرائيلي في استمرار أوجاع وآلام الأسير ماهر الأخرس، مشيرًا إلى أن خيمة الاعتصام أقيمت منذ يومين وحتى اليوم الثالث لم يتفقد أي مسؤول من موظفي الصليب الخيمة أو التعرف على مطالب المعتصمين.

وفيما يتعلق بمبادرة د. أكرم البياري أستاذ التكنولوجيا والاتصال في جامعة الأزهر بالإضراب عن الطعام أمام الصليب الأحمر بدءًا من يوم السبت القادم قال مزهر: "إننا ندعم هذه الخطوة بشكل كبير ونحيي هذه الروح العالية من الدكتور البياري".

ودعا مزهر أبناء شعبنا الراغبين في التضامن مع الأسير الأخرس الحذو خلف د. البياري لتفعيل التضامن مع قضية الأسير ماهر الأخرس.

يُشار إلى أن الحالة الصحية للأسير ماهر الأخرس في تراجع مستمر إلا أنه يتمتع بمعنويات عالية جدًا لتحقيق أهدافه بالحرية والنصر المبين وفقًا لخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري الذي قام بزيارته يوم أمس الأربعاء