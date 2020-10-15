غداً: إقامة صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام أمام مقر الصليب الأحمر بغزة

من المقرر، أن تقام صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة.

ويأتي إقامة الصلاة، ضمن الفعاليات التي تواصل اللجنة الشعبية تنظيمها لنصرة ماهر الأخرس، الذي يدخل يومه الـ 81 في الإضراب المفتوح عن الطعام.

وطالبت اللجنة الشعبية، وزارة الخارجية الفلسطينية بتفعيل دور سفارات فلسطين في الخارج لإسناد الأسير ومخاطبة المنظمات الدولية والضغط عليها للتدخل لإنقاذ الأخ ماهر الأخرس.

ورأت أن المشاركة الشعبية تقصر أيام الإضراب وتقلل من معاناة ماهر الأخرس.

وأكدت اللجنة، أن الخيارات والوسائل أمامها متعددة في حال استمرت المماطلة واللامبالاة من قبل الاحتلال، ومن الممكن استخدام وتفعيل بعض أدوات العمل الشعبي لتشكل ضغطا اضافيا على الاحتلال.