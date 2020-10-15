تعتبر أسعار الدجاج اليوم الخميس في غزة من أكثر الأسعار التي يبحث عنها السكان في القطاع باعتبار أن غدًا الجمعة هو يوم مقدس لأكل الدجاج مع جميع أفراد العائلة.

وفي هذه المقالة سننشر لكم أسعار الدجاج اليوم الخميس في غزة وفقًا لأسعار وزارة الزراعة.

وجاءت أسعار الدجاج على النحو التالي:

أسعار الدجاج اليوم الخميس في غزة

دجاج ١ك = ١١ شيكل

دجاج كامل صافي 15 شيكل

فخذ دجاج بدون ظهر 14 شيكل

فخذ دجاج بظهر 12 شيكل

دبوس دجاج 15 شيكل

صدر دجاج كامل 23 شيكل

صدر ستيك + صدر شاورما 24 شيكل

شيش طاووق 23 شيكل

جناح دجاج 10 شيكل

كبدة دجاج 18 شيكل