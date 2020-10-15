أسعار الخضراوات اليوم الخميس في أسواق غزة

تشهد أسعار الخضروات اليوم الخميس في أسواق غزة هبوطًا وارتفاعًا من فترة وأخرى وسط تقلبات الأجواء المناخية التي تعمل على عدم توفير السلعة من وقت لأخر.

ونظرًا لأهمية البحث من المواطنين في غزة لمعرفة أسعار الخضروات وحتى لا يقعوا فريسة للاستغلال من المزارعين ننشر لكم أسعار الخضروات اليوم الخميس في أسواق غزة وفقًا لوزارة الزراعة.

وجاءت أسعار الخضروات على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم الخميس في أسواق غزة

بندورة 4 شيكل

خيار 1.7 شيكل

بصل 3 شيكل

بطاطا 2 شيكل

ثومة 10 شيكل

ليمون 2 شيكل

باذنجان 1 شيكل

بامية 10 شيكل

يقطين 3 شيكل

كوسا كبيرة 2.5 شيكل

كوسا صغيرة 3.5 شيكل

فلفل رومي 5 شيكل

فلفل أخضر 4 شيكل

أفوكادو 6 شيكل

فاصوليا خضراء 6.5 شيكل

زهرة 4 شيكل

بطاطا حلوة 2 شيكل

ليمون بعلي 5 شيكل