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سعر الذهب اليوم في مصر يشهد اهتمامًا كبيرًا

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 09:31 - 15 أكتوبر 2020
سعر الذهب اليوم في مصر تشهد اهتمامًا كبيرًا سعر الذهب اليوم في مصر تشهد اهتمامًا كبيرًا
تقارير
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يبحث المصريون عن سعر الذهب اليوم في مصر بشكل كبير جدًا حيث تصدر البحث عن أسعار الذهب في مصر محركات البحث في جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتحظى أسعار الذهب في مصر على أهمية كبيرة وتفاعل متواصل في جمهورية مصر العربية، وفي هذه المقالة سننشر لكم أسعار الذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر

الوحدة  سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24       945 إلى 947

عيار 22       866 إلى 868

عيار 21       827 إلى 829

عيار 18       709 إلى 711

عيار 14       551 إلى 553

عيار 12       473 إلى 474

الاونصة        29,394 إلى 29,465

الجنيه الذهب   6,616 إلى 6,632

الكيلو   945,143 إلى 947,429

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدة  جنيه مصري    دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 960.27 جنيه $61.14

سعر الذهب عيار 22   880.25 جنيه $56.05

اسعار الذهب عيار 21 840.25 جنيه $53.50

اسعار الذهب عيار 18 720.21 جنيه $45.86

سعر الذهب عيار 14   560.16 جنيه $35.67

سعر الذهب عيار 12   480.13 جنيه $30.57

سعر الذهب عيار 9    360.10 جنيه $22.93

اسعار أوقية الذهب      29,864 جنيه  $1,902

اسعار جنيه الذهب      6,722 جنيه   $428.02

اسعار كيلو الذهب      960,268 جنيه        $61,145

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

14 أكتوبر      960.28       840.26       720.22       560.16       480.14

13 أكتوبر      954.80       835.47       716.11       556.97       477.40

12 أكتوبر      970.65       849.34       728.00       566.21       485.32

11 أكتوبر      977.08       854.96       732.82       569.97       488.54

10 أكتوبر      975.36       853.46       731.53       568.96       487.68

9 أكتوبر       975.50       853.58       731.64       569.05       487.75

8 أكتوبر       956.76       837.18       717.58       558.11       478.38

7 أكتوبر       953.66       834.47       715.26       556.30       476.83

6 أكتوبر       949.17       830.54       711.89       553.68       474.58

5 أكتوبر       968.28       847.27       726.23       564.84       484.14

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