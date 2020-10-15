سعر الذهب اليوم في مصر يشهد اهتمامًا كبيرًا

يبحث المصريون عن سعر الذهب اليوم في مصر بشكل كبير جدًا حيث تصدر البحث عن أسعار الذهب في مصر محركات البحث في جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتحظى أسعار الذهب في مصر على أهمية كبيرة وتفاعل متواصل في جمهورية مصر العربية، وفي هذه المقالة سننشر لكم أسعار الذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 945 إلى 947

عيار 22 866 إلى 868

عيار 21 827 إلى 829

عيار 18 709 إلى 711

عيار 14 551 إلى 553

عيار 12 473 إلى 474

الاونصة 29,394 إلى 29,465

الجنيه الذهب 6,616 إلى 6,632

الكيلو 945,143 إلى 947,429

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 960.27 جنيه $61.14

سعر الذهب عيار 22 880.25 جنيه $56.05

اسعار الذهب عيار 21 840.25 جنيه $53.50

اسعار الذهب عيار 18 720.21 جنيه $45.86

سعر الذهب عيار 14 560.16 جنيه $35.67

سعر الذهب عيار 12 480.13 جنيه $30.57

سعر الذهب عيار 9 360.10 جنيه $22.93

اسعار أوقية الذهب 29,864 جنيه $1,902

اسعار جنيه الذهب 6,722 جنيه $428.02

اسعار كيلو الذهب 960,268 جنيه $61,145

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

14 أكتوبر 960.28 840.26 720.22 560.16 480.14

13 أكتوبر 954.80 835.47 716.11 556.97 477.40

12 أكتوبر 970.65 849.34 728.00 566.21 485.32

11 أكتوبر 977.08 854.96 732.82 569.97 488.54

10 أكتوبر 975.36 853.46 731.53 568.96 487.68

9 أكتوبر 975.50 853.58 731.64 569.05 487.75

8 أكتوبر 956.76 837.18 717.58 558.11 478.38

7 أكتوبر 953.66 834.47 715.26 556.30 476.83

6 أكتوبر 949.17 830.54 711.89 553.68 474.58

5 أكتوبر 968.28 847.27 726.23 564.84 484.14