سعر الذهب اليوم في مصر يشهد اهتمامًا كبيرًا

يبحث المصريون عن سعر الذهب اليوم في مصر بشكل كبير جدًا حيث تصدر البحث عن أسعار الذهب في مصر محركات البحث في جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتحظى أسعار الذهب في مصر على أهمية كبيرة وتفاعل متواصل في جمهورية مصر العربية، وفي هذه المقالة سننشر لكم أسعار الذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 945 إلى 947
عيار 22 866 إلى 868
عيار 21 827 إلى 829
عيار 18 709 إلى 711
عيار 14 551 إلى 553
عيار 12 473 إلى 474
الاونصة 29,394 إلى 29,465
الجنيه الذهب 6,616 إلى 6,632
الكيلو 945,143 إلى 947,429
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري
سعر الذهب اليوم في مصر
الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24 960.27 جنيه $61.14
سعر الذهب عيار 22 880.25 جنيه $56.05
اسعار الذهب عيار 21 840.25 جنيه $53.50
اسعار الذهب عيار 18 720.21 جنيه $45.86
سعر الذهب عيار 14 560.16 جنيه $35.67
سعر الذهب عيار 12 480.13 جنيه $30.57
سعر الذهب عيار 9 360.10 جنيه $22.93
اسعار أوقية الذهب 29,864 جنيه $1,902
اسعار جنيه الذهب 6,722 جنيه $428.02
اسعار كيلو الذهب 960,268 جنيه $61,145
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
14 أكتوبر 960.28 840.26 720.22 560.16 480.14
13 أكتوبر 954.80 835.47 716.11 556.97 477.40
12 أكتوبر 970.65 849.34 728.00 566.21 485.32
11 أكتوبر 977.08 854.96 732.82 569.97 488.54
10 أكتوبر 975.36 853.46 731.53 568.96 487.68
9 أكتوبر 975.50 853.58 731.64 569.05 487.75
8 أكتوبر 956.76 837.18 717.58 558.11 478.38
7 أكتوبر 953.66 834.47 715.26 556.30 476.83
6 أكتوبر 949.17 830.54 711.89 553.68 474.58
5 أكتوبر 968.28 847.27 726.23 564.84 484.14