تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس 15-10-2020 اهتمامًا كبيرًا من كافة فئات المجتمع لا سيما فئتي التجار والشباب المقبلين على الزواج.
وفي هذه المقالة سننشر لكم أسعار الذهب في فلسطين بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل
الوحدة شيكل دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24 206.34 شيكل $61.14
سعر الذهب عيار 22 189.15 شيكل $56.05
اسعار الذهب عيار 21 180.55 شيكل $53.50
اسعار الذهب عيار 18 154.76 شيكل $45.86
سعر الذهب عيار 14 120.37 شيكل $35.67
سعر الذهب عيار 12 103.17 شيكل $30.57
اسعار أوقية الذهب 6,417 شيكل $1,902
اسعار جنيه الذهب 1,444 شيكل $428.02
اسعار كيلو الذهب 206,341 شيكل $61,145
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Thursday, October 15, 2020 07:56 AM بتوقيت دولة فلسطين
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
14 أكتوبر 206.51 180.70 154.89 120.47 103.26
13 أكتوبر 206.46 180.66 154.85 120.44 103.23
12 أكتوبر 209.34 183.18 157.01 122.12 104.67
11 أكتوبر 209.77 183.56 157.33 122.37 104.89
10 أكتوبر 209.78 183.56 157.34 122.37 104.89
9 أكتوبر 209.53 183.34 157.15 122.22 104.76
8 أكتوبر 206.67 180.84 155.01 120.56 103.34
7 أكتوبر 206.60 180.78 154.95 120.52 103.30
6 أكتوبر 206.87 181.01 155.15 120.67 103.43
5 أكتوبر 209.47 183.29 157.10 122.19 104.73