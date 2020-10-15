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رقم واتساب مخصص للنيابة لتقديم مخالفات أصحاب المولدات

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:18 - 15 أكتوبر 2020
مولدات مولدات
تقارير
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أعلنت النيابة العامة اليوم الخميس 15/10/2020، عن تخصيص رقم واتساب لاستقبال البلاغات الخاصة بمخالفات أصحاب المولدات الكهربائية التجارية والامتناع عن تقديم الخدمة.

وأفادت النيابة أن تخصيص رقم للبلاغات بهدف اتخاذ المقتضى القانوني اللازم.

واشترطت أن تتضمن الشكوى:

- اسم المشتكي ثلاثي، رقم جوال المشتكي، المحافظة والمنطقة وأقرب معلم (مسجد/ مدرسة/ مؤسسة)،

- اسم المشكو ضده "صاحب المولد أو من يمثله"، رقم جوال المشكو ضده، توقيت قطع التيار ومدته، أو طبيعة المخالفة

ونوهت النيابة إلى أن البلاغ المقدم عبر رقم الواتس يعتبر بمثابة شكوى رسمية، وأية معلومات كاذبة تعتبر بمثابة بلاغ كاذب تعرض صاحبها للمسؤولية القانوني.

والرقم الخاص للواتساب هو: ‏ 59-487-7120 +972 .

 

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