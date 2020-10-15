الرئيس الصيني يدعو جيشه للاستعداد للحرب

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، الثلاثاء جنوده في مشاة البحرية على التركيز على الاستعداد للحرب خلال زيارة لقاعدة عسكرية في جنوب الصين.

ونقلت اإذاعة التلفزيون الصيني (CCTV) عن شي قوله: "لقد طلب من قواته البحرية أمس "تركيز كل عقولكهم وطاقتكهم على الاستعداد للحرب والحفاظ على مستوى عالٍ من التأهب".

وألقى الرئيس شي الخطاب يوم الثلاثاء أثناء تفقده مشاة البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في تشاوتشو بمقاطعة قوانغدونغ.

وحث شي الجنود على "الإسراع في تحسين [قدراتهم القتالية]" من أجل أن يصبحوا قوة النخبة "متعددة الوظائف، والاستجابة السريعة في جميع الأحوال في المنطقة".

وقال الزعيم الصيني إن البحرية تحملت واجبات مهمة تتمثل في "حماية سيادة البلاد وأمنها ومصالحها البحرية".

وتأتي دعوة شي للاستعداد القتالي مع تصاعد التوترات في الأشهر القليلة الماضية بين الصين وتايوان،المتمتعة بحكم ديمقراطي، والتي تعتبرها بكين إقليما تابعا لها يمكن استعادته بالقوة إذا تطلب الأمر.

وعبرت الطائرات الصينية خط المنتصف لدخول المجال الدفاعي الجوي للجزيرة يومي الجمعة والسبت مما دفع تايوان لإرسال طائراتها لاعتراضها ودفع الرئيسة، تساي إينج-وين، لوصف الصين بأنها تهديد للمنطقة.

وكانت القوات الجوية الصينية نشرت، في وقت سابق، "فيديو محاكاة لهجوم تشنه قاذفات إتش-6 ذات القدرات النووية على قاعدة أندرسون الجوية في جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادي"، وذلك مع استمرار تصاعد حدة التوتر الإقليمي.

وقال تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، إن التصرفات الصينية ربما تتسبب في تصعيد مخاطر المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة في مضيق تايوان، في ظل سعي بكين إلى ردع تايبيه عن تعميق علاقتها المستقلة مع واشنطن.