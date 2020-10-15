الصين تستعد للحرب ضد أمريكا بسبب تايوان

اتهمت جمهورية الصين الشعبية اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية بتقويض السلام والاستقرار في مضيق تايوان، مؤكدة أن واشنطن تشكل خطرًا كبيرًا في المنطقة.

ويأتي اتهام الصين لواشنطن بعدما أبحرت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في المياه وسط تصاعد التوترات بين بكين وتايبيه.

المتحدثة باسم قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني تشانغ تشون هوى قالت: "إن الجيش الصيني تابع وراقب حاملة الطائرات الامريكية بارى عندما قامت المدمرة بما وصفته البحرية الامريكية "بعبور روتيني عبر مضيق تايوان" يوم الأربعاء.

وأضافت تشانغ وفقًا لشبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): "يتعين على الولايات المتحدة أن تكف عن أقوالها وأفعالها الاستفزازية في مضيق تايوان"، مؤكدة أن الجيش الصيني سيدافع بحزم عن وحدة أراضي البلاد ويحافظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وأعلنت الولايات المتحدة أن مدمّرة أمريكية عبرت، الأربعاء، مضيق تايوان في "مهمّة روتينية"، وقالت المتحدّثة باسم الأسطول الأمريكي السابع، الكابتن ريان مومسن، إن المدمّرة قاذفة الصواريخ الموجّهة 'يو إس إس باري' نفّذت، في 14 أكتوبر، مهمة روتينية في مضيق تايوان، بما يتّفق والقانون الدولي".

وأضافت في بيان أن "عبور السفينة مضيق تايوان يثبت التزام الولايات المتّحدة أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرّة ومفتوحة".

من جانبه، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، الثلاثاء جنوده في مشاة البحرية على التركيز على الاستعداد للحرب خلال زيارة لقاعدة عسكرية في جنوب الصين.

وتشهد الحدود بين الصين وتايوان توترًا كبيرًا بسبب موقف بكين الذي يعتبر تايوان إقليما تابعا لها يمكن استعادته بالقوة إذا تطلب الأمر.