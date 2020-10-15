الشيخ صبري: واجبنا أن نتضامن مع الأسير الأخرس وقمع المعتصمين أمر مؤسف

طمأن خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، أبناء شعبنا على صحة الأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي ماهر الأخرس لليوم الـ 81 يومًا على التوالي، مؤكدًا أن ماهر رغم تدهور صحته إلا أنه يتمتع بمعنويات عالية حتى تحقيق الحرية أو الشهادة.

وقال الشيخ صبري في تصريح لإذاعة صوت القدس تعقيبًا على زيارته للأسير الأخرس: "من واجبنا أن نزور وأن نتضامن ونقف مع الأسير ماهر الأخرس لأنه صاحب إرادة وعزيمة قوية وصاحب قضية وطنية يرفض الظلم وقوانين الاحتلال الإسرائيلي التعسفية بحق الأبرياء.

وأشار إلى أن الأسير يعاني من تدهور حالته الصحية بشكل مستمر لكن معنوياته عالية جدًا في مواصلة طريقه حتى تحقيق الحرية أو الشهادة.

وطالب صبري، الجهات الفلسطينية الرسمية إلى التضامن الفاعل مع قضية الأسير الاخرس لافتًا: "ما حصل من قمع للمعتصمين في مقرات الصليب الأحمر أمر مؤسف".

وشدد، على أن الأسير الأخرس وكافة الأسرى في سجون الاحتلال يعولون على الشعب الفلسطيني الجبار لرفع معنوياتهم ومساندتهم حتى تحقيق النصر والحرية والكرامة.

وكانت أجهزة أمن السلطة اعتدت يوم أمس الأربعاء على المعتصمين المساندين للأسير الأخرس داخل مقرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في رام الله وجنين وطولكرم مما أثار حالة من الغضب لدى أبناء شعبنا.