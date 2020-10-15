صحيفة: مصر غاضبة من الفلسطينيين وترفض استضافة اجتماع الامناء العامين

ذكرت مصادر لصحيفة الأخبار اللبنانية، أن السلطات المصرية لا تزال غاضبة من الفصائل الفلسطينية مما جرى من تفاهمات في العاصمة التركية إسطنبول، وترفض استرضاء الحركتين لها.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات المصرية ترى أن إصرار الحركتين على عقد جلسات «الأمناء» داخل القنصلية الفلسطينية، ولو على أرضها، يعني بُعداً من الرعاية المصرية، و«إهانة» للمصريين الذي يرعون المصالحة منذ أكثر من 15 عاماً.

وذكرت الصحيفة اللبنانية أن الترحيب المصري السابق بعقد اللقاء الثاني للأمناء العامين للفصائل، فإن المصريين أبلغوا «حماس» و«فتح» بأن هذا اللقاء يجب أن يُعقد برعاية مصرية، لا أن تكون أرضهم مجرّد استضافة، وأن طريقة الحركتين الأخيرة في عقد اللقاءات «خطأ يجب العدول عنه»، لأن في ذلك تجاوزاً لدورهم، بل يأتي كردّ فلسطيني على موقف جامعة الدول العربية من التطبيع مع العدو الإسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة أن حركة «حماس» سارعت إلى الردّ على الرفض المصري، عبر عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، الذي قال: «إذا وافقت مصر على عقد اجتماع الأمناء فيها، سيكون في مصر، وإذا لم توافق، هناك خيارات أخرى مطروحة»، مضيفاً: «هناك دعوة روسية لاستقبال الأمناء العامين للتباحث كيفما يشاء الفلسطينيون».