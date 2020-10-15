قوات الاحتلال تطلق النار تجاه المزارعين والصيادين في غزة وخانيونس

فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، نيران أسلحتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة شواطئ غزة، إضافة إلى إطلاق النار من الأبراج العسكرية شرق مدينة غزة وخانيونس تجاه المزارعين ورعاة الاغنام.

وأوضح مراسلنا أن عمليتي إطلاق النار تجاه الصيادين والمزارعين لم تتسبب بوقوع خسائر في الأرواح.

وأشار مراسلنا إلى أن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين قبالة شاطئ بحر غزة بهدف منع الصيادين من ممارسة أعمالهم اليومية رغم عدم تخطيهم المساحة المسموح لهم بالصيد فيها.

أما شرق مدينة غزة فقد فتحت الأبراج العسكرية الإسرائيلية نيران أسلحتها الثقيلة تجاه المزارعين في منطقة مخيم ملكة ولم توقع إصابات أو اضرار في صفوف المزارعين.

كما فتحت الابراج العسكرية نيران اسلحتها الثقيلة قبالة مدينة خزاعة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع تجاه المزارعين وصيادي الطيور ورعاة الاغنام ولم تسجل أي اصابات.