الأسير الأخرس يواصل يومه الـ81 في إضرابه وسط تصاعد الفعاليات التضامنية

يواصل الأسير ماهر الأخرس (49 عاماً) من جنين بالضفة المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري لليوم الواحد بعد الثمانين على التوالي، وسط ظروف صحية خطيرة للغاية، يُقابل برفض وتعنت من قبل الاحتلال بالاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري.

وقد شرع العشرات من الأسرى في سجن "عوفر" كخطوات استنادية للأخرس أول أمس بإضراب مفتوح عن الطعام، فيما نقلت إدارة السجن أسرى للعزل.

وكانت محكمة الاحتلال رفضت في الثاني عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، طلب الإفراج الفوري عنه التي تقدمت به محاميته؛ وقدمت مقترحاً في جوهره ترك الباب مفتوحاً لإمكانية استمرار اعتقاله الإداري وتجديده، ومشروطاً بوقف إضرابه، الأمر الذي رفضه الأسير الأخرس وأعلن استمراره في معركته حتى حريته.

وكان الأسير الأخرس قد وجه رسالة قال فيها "شرطي الوحيد الحرية. فإما الحرية وإما الشهادة، وفي الجانبين انتصار لشعبي وللأسرى".

وتابع: "إضرابي هذا هو إعلان لحالة الأسرى التي وصلوا إليها، ودفاعاً عن كل أسير فلسطيني، ودفاعاً عن شعبي الذي يُعاني من الاحتلال، وانتصاري في هذا الإضراب هو انتصار للأسرى ولشعبي الفلسطيني، إما منتصر وراجع إلى شعبي منتصراً، أو شهيداً، وشهادتي هي قتل من جانب الاحتلال لي، وليس بيدي، فبيدهم الإفراج وبيدهم الاعتقال".