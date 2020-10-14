موعد بيع ألماسة نادرة في المزاد وتوقعات بسعر خيالي تعرف عليه

حددت "دار سوذبي" للمزادات، موعد عرض ألماسة نادرة للبيع في مزاد علني يوم 11 نوفمبر- تشرين الثاني من العام الجاري.

وتوقع عدد من الخبراء أن يبلغ سعر الألماسة النادرة ذات اللون الوردي ومسحة بنفسجية نحو 38 مليون دولار.

ووفقًا لوكالة "رويترز" البريطانية، فإن الألماسة ذات الشكل البيضاوي التي سميت باسم الباليه الروسي "روح الورد" أصبحت أكبر جوهرة من نوعها تُعرض في مزاد.

وزاد الإقبال من قبل أثرياء العالم على الأحجار الكريمة الملونة في السنوات الأخيرة.

وأضافت دار "سوذبي" أن الألماسة، التي استخرجتها شركة (ألروسا) الروسية والبالغ حجمها 14.83 قيراط، تم اقتطاعها وتشكيلها من أكبر بلورة ماسية وردية يتم العثور عليها في روسيا على الإطلاق.

وقال جاري شاولر رئيس قسم المجوهرات على مستوى العالم في سوذبي "وجود الألماسات الوردية في الطبيعة أمر شديد الندرة بأي حجم. واحد بالمئة فقط من كل الألماسات الوردية يزيد حجمها عن 10 قراريط".

ومن المقرر أن تعرض الجوهرة في هونج كونج وسنغافورة وتايبه قبل عرضها في المزاد بجنيف في 11 نوفمبر.