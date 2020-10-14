طبيب يوضح حقيقة خطورة ارتفاع درجة حرارة الجسم

أكد الطبيب الروسي أندري براديوس، أنه لا داعي للخوف من ارتفاع درجة حرارة جسم الانسان فوق 37 درجة مئوية، موضحًا أن استشارة الطبيب تستوجب في حالة بقاء هذه الحرارة ثابتة.

وأوضح الطبيب بروديوس، أن ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 37 درجة وما فوق لا يشير دائمًا إلى وجود مرض، مبينًا أنه "من المقبول عموما أن درجة الحرارة فوق 37 درجة تعني أن الشخص مريض، وهذا نهج مبسط إلى حد ما وليس صحيحا تماما".

وقال: إنّ "في حد ذاتها، درجة الحرارة هذه ليست خطيرة. وإذا كانت هناك أعراض تسمم، فإن الشخص يشعر بأنه ليس على ما يرام، حتى لو كانت درجة حرارته طبيعية، فمن المرجح أنه مريض".

وشدّد على أنه لا ينبغي أن يثير القلق مجرد الارتفاع المستمر في درجة الحرارة ووصولها إلى37.1، وأنها لا تشير بالضرورة إلى المرض.

وأشار إلى أن "درجة حرارة جسم الإنسان الطبيعية تتراوح من 36.2 إلى 37.2 درجة. وتحدث أقصى درجة حرارة حوالي الساعة 20:00، الحد الأدنى - عند الساعة 03:00 عندما ننام.

فيما أن هذه الأرقام ذات صلة إذا كنا نتحدث عن درجة حرارة الإبط السطحي، نظرًا لأن مفهوم درجة حرارة الإنسان نسبي، فإنه يعتمد على مكان قياسها.

ولفت إلى أنه يمكن قياس درجة الحرارة في الفم وفتحة الشرج وما إلى ذلك، وإذا كنا نتحدث عن درجة حرارة طبيعية من 36.2 إلى 37.2 درجة، فهذا قياس إبطي.