اعادة توقيف زوجة عمر البشير بعد ساعات من الافراج عنها

أعادت السلطات السودانية مساء اليوم الاربعاء توقيف وداد بابكر، زوجة الرئيس السابق عمر البشير، بعد ساعات فقط من الإفراج عنها.

وكانت وداد بابكر قد غادرت حبسها أمس الثلاثاء بكفالة بعد اعتقالها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على ذمة بلاغات تتعلق بمخالفات مالية وتجاوزات في منظمة "سند" الخيرية التي تمتلكها، علاوة على التحقيق معها بشأن امتلاك أراضٍ سكنية وعقارات وحسابات بنكية.

ونقل موقع "سودان تربيون" عن مصادر وصفها بالموثوقة أن مجموعة من الأشخاص قالوا إنهم يمثلون لجنة إزالة التمكين وصلوا حيث تقيم وداد بابكر واقتادوها للحبس من جديد بحجة مواجهتها بلاغات تستلزم التحقيق.

ولفتت المصادر إلى أن عقيلة البشير بدت واضحة الإعياء خلال اقتيادها وأن وضعها الصحي يستلزم إخضاعها لعناية من نوع خاص بسبب تعقيدات مرضية وصفتها بالحرجة.

وخضعت وداد للتحقيق مرارا بواسطة نيابة الثراء الحرام والمشبوه قبل أن تتعرض لوعكة صحية اضطرت معها السلطات لنقلها الى أحد المشافي الخاصة في الخرطوم، حيث تبين معاناتها من "فشل كلوي"، علاوة على مشاكل صحية أخرى.

ولم توافق السلطات على التماسات وطلبات متكررة من محاميها ومقربين بالسماح لها بالسفر إلى خارج البلاد لتلقي العلاج، حيث كانت تعتقل في إحدى الغرف بنيابة التحقيقات الجنائية، ويتم تجديد الحبس كل أسبوعين.