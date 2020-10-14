نادي انجليزي يعاقب مشجعه بسبب هتافات عنصرية ضد صلاح

ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن نادي وست هام يونايتد الانجليزي عاقب مشجعه برادلي ثوموود بحظره لمدة 3 سنوات، بجانب تغريمه ماليًا 400 جنيه إسترلينى ودفع رسوم إضافية قدرها 215 جنيها، بعدما وجه عبارات عنصرية ضد النجم المصري محمد صلاح.

وأوضحت الصحيفة، ان المشجع قد وجه عبارات عنصرية عندما حل ليفربول ضيفًا على نظيره وست هام في فبراير 2019، ضمن منافسات الجولة الـ25 من البريميرليغ وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأطلق مشجع لوست هام يونايتد بعض الهتافات العنصرية ضد "مو" لكونه مسلما، أثناء تسديد صلاح لاحد الركلات الركنية.

واعترف ثوموود (48 عاما) بالواقعة التي ارتكبها ضد مهاجم ليفربول.

وانتقد المتحدث الرسمي للنادي الإنجليزي الواقعة وقال: إن "نادي وست هام يتبع سياسة العقاب تجاه أي شكل من أشكال السلوك العنيف أو المسيء".