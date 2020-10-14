نبأ سار لنادي الأهلي المصري قبل مواجهة الوداد المغربي

زف طبيب نادي الأهلي المصري نبأ سارا إلى جماهير الفريق الأحمر مساء اليوم الأربعاء، قبل مواجهة الوداد المغربي، في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونقل موقع "في الجول" عن طبيب الأهلي، خالد محمود، قوله: "إن حارس الأهلي، محمد الشناوي واللاعب أيمن أشرف تجهزا لمواجهة الوداد المغربي".

وأوضح طبيب الأهلي أن حارس الأهلي الأول، محمد الشناوي، تعافى من إصابته في العضلة الضامة، فيما تعافى أيمن أشرف، من إصابته بإجهاد في السمانة.

وأكد خالد محمود أن الثنائي باتا جاهزين بصورة كاملة للمشاركة في المران الجماعي مساء اليوم الأربعاء.

يذكر أن بعثة الأهلي وصلت إلى المغرب مساء الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الوداد.