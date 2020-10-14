فرنسا تقرر حظر التجوال وتعلن حالة الطوارئ

قررت فرنسا مساء اليوم الأربعاء فرض حظر التجوال الليلي في العاصمة باريس واعلان حالة الطوارئ الصحية في عموم البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا من جديد.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "إن حظر التجوال سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت وسيستمر يوميا من التاسعة مساء (1900 بتوقيت جرينتش) حتى السادسة من صباح اليوم التالي.

وأشار ماكرون في مقابلة أذاعها التلفزيون الفرنسي إلى أن حظر التجول سيبقى ساريا لمدة أربعة أسابيع.

وأقرّت الحكومة الفرنسية بمرسوم الأربعاء حال الطوارئ الصحية التي تشكّل إطاراً قانونياً لبعض القيود التي ستفرض بدءاً من منتصف ليل 17 أ كتوبر، وستشمل كامل التراب الوطني في ظل استفحال أزمة وباء كوفيد-19.

وذكر محضر مجلس الوزراء أنّ اشتداد الأزمة "يبرر إعلان حال الطوارئ الصحية من أجل التمكن من اتخاذ الإجراءات التي تناسب بدقة المخاطر الصحية وتلائم ظروف الزمان والمكان".

وسجلت فرنسا، الثلاثاء، نحو 13 ألف إصابة بالفيروس، و8500 إصابة، الاثنين، فيما سجلت البلاد، السبت، أعلى حصيلة من الإصابات اليومية منذ تفشي الوباء، بنحو 27 ألف إصابة.

وإزاء هذه الأرقام المقلقة، كان متوقعا أن تذهب حكومة الرئيس ماكرون نحو إجراءات صارمة لتدارك الموقف، وبدأت في بعضها قبل أيام.