الشيخ عكرمة صبري يزور الأسير ماهر الأخرس

زار الشيخ الإمام عكرمة صبري عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اليوم الأربعاء، الأسير ماهر الأخرس في يومه ٨٠ مضرباً عن الطعام في مشفى كبلان في مدينة الرملة المحتلة، للاطمئنان على صحته المتدهورة.

واثني خطيب المسجد الاقصى صبري على صمود الأخرس وثباته في وجه الغطرسة الإسرائيلية، ومؤكداُ على دعم الحاضنة الشعبية الفلسطينية له وبكافة أطيافه.

وطالب الأمين المؤتمن علي القدس وضواحيها أحرار العالم بالتحرك لنصرته، موجهاً دعوته لمؤسسات حقوق الإنسان عن دورها في حماية الأخرس وقضيته العادلة.

ودخل الأسير ماهر الاخرس اليوم، يومه الثمانين في الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجًا على استمرار اعتقاله الإداري وسط تأكيدات على تدهور حالته الصحية بشكل خطير جداً .

رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، كشف عن تدهور جديد طرأ على حالة الأسير ماهر الأخرس ، حيث فقد قدرته على النطق بعد أن كان يتحدث بصعوبة بالغة ، مضيفاً: ان "الأسير حالياً يدخل في نوبات غيبوبة متقطعة وهو ما يعني أن تدهورا جديدا طرأ على حالته التي باتت تسوء بشكل أسرع وأكبر".

يُشار إلى أن الفصائل كافة تتابع قضية الاسير ماهر الاخرس بقلق شديد على حياته بسبب تعنت ادارة مصلحة السجون الاسرائيلي باستمرار اعتقاله الاداري.

وكانت قوات أجهزة أمن السلطة اقتحمت مساء اليوم الأربعاء مقري الصليب الأحمر في مدينتي رام الله وجنين بالضفة الغربية المحتلة واعتدت على المتضامنين كافة مع الاسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ80.

واستنكرت حركة الجهاد الاسلامي قيام عناصر من الاجهزة الأمنية التابعة للسلطة برام الله بالاعتداء على المعتصمين في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإخراجهم بالقوة.

و ادانت الحركة بشدة ما قامت به هذه الاجهزة من سحل لأسرى محررين في الشارع أمام المقر، حيث كانوا يعتصمون تضامناً مع الأسير ماهر الأخرس الذي يخوض اضراباً مفتوحاً عن الطعام لأكثر من 80 يوماً احتجاجاً على اعتقاله الاداري في سجون الاحتلال.