مستوطنون يقطعون مئات أشجار الزيتون في الضفة المحتلة

قطع مستوطنون "إسرائيليون"، اليوم الأربعاء، مئات أشجار الزيتون المعمرة في أراضي قرية الجبعة غرب بيت لحم، إلى جانب أنها احتجزت مجموعات أخرى رئيس مجلس قروي بيت دجن شرق نابلس في الضفة المحتلة.

رئيس مجلس قروي الجبعة ذياب مشاعلة، أفاد بأن المستوطنين استخدموا المناشير لتقطيع 300 شجرة في المنطقة الشمالية للقرية تعود للمواطن خالد ناجي مشاعلة.

وقبل أيام سرق المستوطنون ثمار الزيتون من أراضي القرية المحاذية لمستوطنة "بيت عاين" على مساحة تقدر بحوالي 100 دونم إضافة الى تكسير أغصان بعض الأشجار.

وحاول أصحاب الأرض دخولها الا أن الاحتلال تذرع بضرورة حصولهم على تصريح خاص، وعندما سمح لهم اعتدى عليهم المستوطنون، وقاموا بإخراجهم تحت تهديد السلاح.

وفي نابلس أقدمت مجموعة من المستوطنين مساء اليوم الأربعاء، على احتجاز عبد الرحمن حنني رئيس مجلس قروي بيت دجن بالإضافة إلى بعض مرافقيه.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن المستوطنين قاموا بمحاصرة رئيس المجلس ووفد مرافق له كانوا في زيارة تفقدية لأراضي المواطنين المهددة بالمصادرة.

يشار إلى أن مئات المستوطنين يواصلون اعتداءاتهم على أراضي المواطنين الفلسطينيين في محافظات الضفة المحتلة كافة، وسط تقليع الأشجار والضرب واطلاق النار، وكل هذا بحماية قوات الاحتلال.









