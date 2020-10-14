إغلاق المدارس ورياض الأطفال في قلقيلية

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق مدارس ورياض أطفال في المحافظة، بسبب اكتشاف إصابات جديدة فيروس "كورونا".

وأوضحت المديرية، أن قرار اغلاق المدارس ورياض الاطفال سيستمر؛ حتى الثامن عشر من الشهر الجاري.

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 وفيات و532 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل حالتي وفاة في الضفة الغربية (مواطن 57 عاماً من الخليل، ومواطن 72 عاماً من العبيدية بمحافظة بيت لحم)، إضافة لمواطنتين في صور باهر والصوانة في مدينة القدس.

فيما توزعت الإصابات الجديدة حسب التالي: محافظة الخليل (60)، محافظة نابلس (48)، محافظة بيت لحم (32)، محافظة قلقيلية (25)، محافظة رام الله والبيرة (33)، جنين (55)، أريحا والأغوار (8)، سلفيت (15)، طوباس (18)، طولكرم (43)، قطاع غزة (110)، ضواحي القدس (11)، مدينة القدس (74).

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.6%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 368 حالة في المحافظات الشمالية (103 الخليل، 22 جنين، 41 طولكرم، 6 قلقيلية، 1 سلفيت، 71 نابلس، رام الله والبيرة 29، أريحا والأغوار 93، طوباس 2) إضافة إلى 95 حالة في قطاع غزة، و139 في مدينة القدس.