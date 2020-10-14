الخميس: اجتماع لمانحي "الأونروا" بشأن الأزمة المالية

أفاد د. أحمد أبو هولي، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، اليوم الأربعاء، بأنه سيعقد حوار استراتيجي ثالث، بدعوة من المملكة الأردنية ومملكة السويد غداً الخميس لكبار المانحين الرئيسيين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على مستوى وزراء الخارجية.

وقال أبو هولي في تصريحات صحفية: إن "هدف الاجتماع مساعدة أونروا، في سد العجز المالي لهذا العام، بما في ذلك تعزيز تواصلها مع المانحين وخاصة الدول الخليجية".

وأضاف إن لم يسارع المانحين في تغطية العجز المالي لوكالة الغوث اللاجئين فإن تداعيات ذلك ستكون كارثية على المنطقة.

وفي ظل استمرار العجز المالي الذي يقدر بـ 130 مليون دولار في موازنتها الاعتيادية، أكد أبو هولي، أن الخطر يهدد البرامج الخدماتية للـ"أونروا". بالإضافة إلى العجز المالي الذي يزيد عن 50% في موازنة الطوارئ لسوريا وفلسطين وضعف استجابة المانحين لنداء مواجهة فيروس "كورونا" المستجد بقيمة 94.6 مليون دولار .

وشدّد على أن الأمم المتحدة وأمينها العام والمانحين مطالبون بالتدخل لسد العجز المالي من خلال تقديم تمويل اضافي لميزانية الوكالة.

وذكر أن الاتصالات مع الدول العربية المضيفة مستمرة ولم تتوقف، وأن التنسيق بينها على أعلى مستوياته لمواجهة تصفيات "الاونروا" وحقوق اللاجئين.