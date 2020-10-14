ظريف: اجراءات واشنطن ضد أموال ايران في اليابان جريمة انسانية

ندد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، باستمرار الولايات المتحدة الأمريكية بفرض القيود اللاقانونية بشأن حق ايران في استخدام أصولها المالية لدى اليابان.

ووصف ظريف الاجراءات الأمريكية بحرمان الشعب الإيراني من شراء الدواء والغذاء جريمة ضد الإنسانية، متوقعًا من الحكومة اليابانية حرصها في إطار الالتزام بالتعهدات الدولية العامة حول تنفيذ قرارات مجلس الأمن ومنها القرار 2231، على منع هذا الإجراء اللاقانوني من جانب الولايات المتحدة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الياباني على تعزيز التعاون بين طهران وطوكيو لمكافحة فيروس كورونا وإرسال الأجهزة الطبية باستخدام الأموال الإيرانية.

وفي الوقت ذاته أكد ظريف، أن وجود القوات الأجنبية في المنطقة سيؤدي إلى مزيد من التعقيد وزيادة المشاكل في المنطقة.