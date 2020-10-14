ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

ظريف: اجراءات واشنطن ضد أموال ايران في اليابان جريمة انسانية

  • فلسطين اليوم - طهران
  • 20:43 - 14 أكتوبر 2020
ظريف ظريف
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

ندد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، باستمرار الولايات المتحدة الأمريكية بفرض القيود اللاقانونية بشأن حق ايران في استخدام أصولها المالية لدى اليابان.

ووصف ظريف الاجراءات الأمريكية بحرمان الشعب الإيراني من شراء الدواء والغذاء جريمة ضد الإنسانية، متوقعًا من الحكومة اليابانية حرصها في إطار الالتزام بالتعهدات الدولية العامة حول تنفيذ قرارات مجلس الأمن ومنها القرار 2231، على منع هذا الإجراء اللاقانوني من جانب الولايات المتحدة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الياباني على تعزيز التعاون بين طهران وطوكيو لمكافحة فيروس كورونا وإرسال الأجهزة الطبية باستخدام الأموال الإيرانية.

وفي الوقت ذاته أكد ظريف، أن وجود القوات الأجنبية في المنطقة سيؤدي إلى مزيد من التعقيد وزيادة المشاكل في المنطقة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات