طالع مهام اجراءات "النيابة العامة" في غزة

أصدرت النيابة العامة في غزة، اليوم الأربعاء، مهام اجراءاتها لتحقيق الامن والاستقرار في محافظات قطاع غزة، في ظل استمرار جائحة كورونا.

وأعلنت النيابة العامة في الموجز اليومي، أنها قامت على مستوى محافظات قطاع غزة بفتح تحقيق في 470 قضية.

وأوضحت النيابة، أنها لم يسجل اليوم اي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة.

وتعاملت ثمانية قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، و44 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي .

وأضافت النيابة، أنها تعاملت مع 418 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وأكدت أنها اخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات

وعمدت النيابة العامة إلى توقيف 81 متهم على مختلف القضايا المذكورة .

وأشارت إلى ان الاجراءات استمرت بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.