صحة غزة: لا تتوفر مواد فحص "كورونا" في المخبرات الطبية

قال مدير وحدة الإجازة والتراخيص بوزارة الصحة بغزة د. طه الشنطي، اليوم الأربعاء، إن "الفحص في المختبرات الخاصة لفيروس كورونا في قطاع غزة لا تتوفر، بسبب عدم وجود مواد الفحص لذلك يتم الفحص في مختبرات وزارة الصحة".

وأضاف الشنطي في حديث مع إذاعة القدس المحلية، أن مواد فحوصات "بي سي ار" تصل بصعوبة الى غزة عن طريق مؤسسات دولية، بسبب الحصار على غزة.

وأوضح أن السماح للمختبرات الخاصة في الضفة بعمل فحوصات لمصابي فايروس كورونا؛ جاءت بسبب وجود تلك المواد التي تستخدم في الفحص لوجود شركات توردها.

وبين الشنطي، أن عمليات الفحص تقتصر على المخالطين فقط بمختبرات وزارة الصحة، في حين أي مواطن يرغب بالفحص دون ان يكون مخالط او مشتبه بإصابته لا يستطيع إجراء فحص بمختبرات الوزارة لمحدودية مواد الفحص وحسب الأولويات.

وأشار إلى أنه في حال فتحت مختبرات خاصة للعمل في غزة لإجراء فحص كورونا فان هناك سيكون تنظيم لعملها.

ولفت إلى أته تم السماح لكل المؤسسات الطبية بالعمل ضمن إجراءات وقائية وإجراءات السلامة.

في حال تم السماح للمختبرات بالفحص، ذكر الشنطي، انه سيكون للمختبرات التي تحمل صفة a والتي لديها الإمكانات المتاحة لفحص البكتيريا والفايروسات والهرمونات لذلك في حين المختبرات التي تحمل صفتي b & c ستكتفي بإجراءات الفحوصات الطبية العادية.

وأعلنت زارة الصحة بقطاع غزة اليوم، عن تسجيل"110 "اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وتعافي 95 مصاباً .

وذكرت الصحة خلال تقريرها الوبائي اليومي أنها أجرت 1695 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية ، موضحاً ان اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 4285 اصابة منها: 1737 حالة نشطة حاليا، وتعافي 2522 حالة، و26 حالة وفاة.