حقوقيون مغاربة ينظمون سلسلة من الفعاليات التضامنية مع الاسير ماهر الاخرس

أعلن ممثلو ائتلاف دعم كفاح الشعب الفلسطيني ومناهضة التطبيع في دولة المغرب، تنظيم سلسلة من الفعاليات التضامنية مع الاسير ماهر الأخرس وكافة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الممثلون في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه مساء الأربعاء، أن اعتصامهم واضرابهم عن الطعام سيكون لمدة 24 ساعة تضامنًا مع الأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي ماهر الأخرس لليوم الـ80 على التوالي.

عبروا، عن قلقهم وغضبهم الشديدين بسبب استمرار اعتقال الاسير المجاهد ماهر الأخرس في سجون الاحتلال الإسرائيلي اعتقالا اداريًا.

وأكدوا، تضامنهم الكامل مع الاسير الأخرس، محملين الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته البدنية والنفسية كحقين أساسيين من حقوقه المكفولة بكل الشرائع وكل المواثيق الدولية.

وحول الفعاليات التضامنية أشار ممثلي الائتلاف بأن فعاليات الاعتصام التضامني ستنطلق الساعة 6 مساء يوم غد الخميس بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان.

بينما سيقوم ممثلي الائتلاف بتسليم ممثل الأمم المتحدة بالرباط رسالة احتجاج للصمت في قضية الاسير الأخرس وذلك يوم الجمعة الساعة 11 صباحًا.