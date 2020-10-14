الولايات المتحدة الامريكية تناقش مع السعودية إقامة التطبيع مع (إسرائيل)

ناقشت الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الأربعاء، مع المملكة السعودية تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات عدة، وحثت واشنطن الأخيرة على إقامة التطبيع مع (إسرائيل).

وقال وزيرا الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: إنه "ناقش مع وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان بن عبدالله، ثنائية العلاقات بين البلدين، خاصة في مجالات الامن والاقتصاد، وقضايا الاقليم".

وبحسب سبوتنيك، حث بومبيو السعودية على دراسة إقامة علاقات طبيعية مع الاحتلال الإسرائيلي، كما ناقش معها سبل "مواجهة إيران".

وبدأت أعمال الحوار الاستراتيجي السعودي - الأمريكي في العاصمة الأمريكية واشنطن؛ اليوم، برئاسة وزيرا الخارجية، فيما يركز الحوار على العلاقات في مجالات الطاقة.

وفي الشهرين الماضيين، أعلنت كلاً من الامارات والبحرين إقامة علاقات تطبيعه مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي اختتم بتوقيع الدولتان مع الكيان بمعاهدة ثنائية في واشنطن، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

فيما رفضت الشعوب العربية والفلسطينية تلك الاتفاقيات، معتبرينها "خيانة عربية للقضية الفلسطينية".