قوات الاحتلال تعتقل شابين في طولكرم بالضفة المحتلة

اعتلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابين فلسطينيين في طولكرم شمال الضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عند قرب حاجز "عناب" شرق طولكرم، وتم نقلهما إلى جهة غير معلومة.

وأصيب شاب فلسطيني، مساء اليوم، بقنبلة أطلقها قوات الاحتلال الإسرائيلي نحوه في مدينة جنين شمال الضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بإصابة الشاب علاء هشام الشلبي من قرية الجلمة جرّاء إلقاء الاحتلال قنبلة صوت عليه بمحيط الجدار الفاصل قرب قرية مقيبلة.

واوضح عيان، أنه طواقم الاسعاف نقلت المصاب إلى المستشفى.

وتواصل قوات الاحتلال الاعتداء على المواطنين في محافظات الضفة كافة، وسط حملات اعتقالات واطلاق النار وقنابل الغاز على المنازل والشبان.