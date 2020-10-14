فيديو مناورة ردع المصرية شاهد قوة الجيش المصري العسكرية

نشر الجيش المصري فيديو مناورة ردع المصرية التي أبرزت قوة الجيش المصري العسكرية وذلك ضمن مناورة قوية في منطقة المركزية العسكرية.

وقال المتحدث العسكري المصري، العميد تامر الرفاعي، على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "إن رئيس الأركان، الفريق محمد فريد، شهد إحدى مراحل المناورة العسكرية".

وتنفذ المناورة على مدار عدة أيام وحدات من المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي للجيش المصري.

وتتزامن "ردع" مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر عام 1973 ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتضمنت مراحل المناورة تنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة والتحرك، ثم دفع القوة الرئيسية لمهاجمة الحد الأمامي للدفاعات المعادية واستكمال الهجوم لتحقيق المهام المخططة.

وأظهرت المناورة "ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية مكنتها من تنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية"، بحسب بيان المتحدث العسكري.

ونقل الفريق محمد فريد تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديره للعسكريين.

وقدم لهم" التهنئة بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة التي ستظل شاهدة على عبقرية المقاتل المصري وإرادته القوية التي لا تعرف المستحيل"