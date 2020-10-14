وفاة مواطن في ظروف غامضة داخل منزله في الخليل

عثرت الشرطة الفلسطينية في مدينة الخليل المحتلة على جثة مواطن متوفي بظروف غامضة داخل منزله في مدينة دورا جنوب الخليل.
وفتحت شرطة الخليل والنيابة العامة تحقيقًا لمعرفة تفاصيل الواقعة وباشرتا بإجراءات البحث والتحري عن القضية.
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