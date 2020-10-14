3 منازل و14 أسرة ما زالت في الحجر الصحي في رفح

أعلنت لجنة الطوارئ الكبرى في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، عن إجمالي ما تم حجره صحياً في المحافظة منذ بدء الجائحة أواخر أغسطس الماضي.

وأوضحت اللجنة، أن اجمالي المحجورين بلغت 133 منزل، و171 أسرة، و460 فرد.

وبيّنت أنه تم فك الحجر الصحي عن 130 منزل، و157 أسرة، و416 فرد، في حين ما زال تحت الحجر الصحي ثلاثة منزل، و14 أسرة، و44 فرد.

كما وأعلنت زارة الصحة بقطاع غزة اليوم، عن تسجيل"110 "اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وتعافي 95 مصاباً .

وذكرت الصحة خلال تقريرها الوبائي اليومي أنها أجرت 1695 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية ، موضحاً ان اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 4285 اصابة منها: 1737 حالة نشطة حاليا، وتعافي 2522 حالة، و26 حالة وفاة.