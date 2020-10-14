لائحة اتهام جديدة ضد مسؤول "إسرائيلي"

قدمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام ضد مسؤول في "وزارة الصحة الإسرائيلية"، بسبب تلقيه رشوة.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن لائحة اتهام قدمت لمسؤول "إسرائيلي" أمام المحكمة المركزية، لتلقيه رشوة بقيمة 850 شيكل مقابل منح إعفاء لأحد "الإسرائيليين" من العزل.

وتشهد حكومة بنيامين نتنياهو فساد كبيرة، بدأت برئيس وزراءها المذكور المتهم بالعديد من القضايا الفساد والرشى والاحتلال واستغلال منصبة في فترة ولايته.

وأفادت "وزارة الصحة الإسرائيلية"، اليوم، بوفاة 477 مريضًا "إسرائيليًا" متأثرين بإصاباتهم بفيروس كورونا منذ بداية الشهر، 110 منهم توفوا منذ بداية الأسبوع الحالي.