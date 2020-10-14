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الأردن يدين مصادقة الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة

  • فلسطين اليوم - عمان
  • 18:56 - 14 أكتوبر 2020
استيطان استيطان
تقارير
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أدانت المملكة الأردنية مساء اليوم الأربعاء مصادقة قوات الاحتلال الإسرائيلي على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية ضيف الله الفايز، رفض المملكة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تعد خرقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخطوة أحادية غير قانونية ومُدانة تقوّض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وقال الفايز: "يجب وقف كافة الممارسات الاستيطانية، سواء أكانت بناء أو توسعة أو مصادرة للأراضي، وفقا لالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال".

ودعا الفايز، المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حاسمة للضغط على "إسرائيل" لوقف ممارساتها التي تقوض جهود السلام وفرصه.

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