الاحتلال يقرر إغلاق غرفة الأسير نظمي أبو بكر في جنين

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عائلة الأسير نظمي أبو بكر قراراً يقضي بإغلاق الغرفة التي يسكنها في بلدة يعبد جنوب غرب جنين شمالي الضفة المحتلة.

وتتهم قوات الاحتلال الأسير أبو بكر، بقتل أحد جنود الاحتلال من خلال إلقاء حجر على رأسه قبل أشهر.

يشار إلى أن قوات الاحتلال هدمت منذ مطلع هذا العام أربعة منازل تعود إلى عائلات أسرى في سجون الاحتلال هم: أحمد قنبع من جنين، ووليد حناتشة ويزن مغامس من رام الله، والأسير قسام البرغوثي في كوبر.

وتنتهج حكومة الاحتلال سياسة هدم منازل منفذي العمليات الفدائية بأشكالها كافة، في محاولات فاشلة لردع الفلسطينيين في الضفة الغربية.