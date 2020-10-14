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صور: مسيرة تضامنية مع الاسير ماهر الاخرس وسط رام الله

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 18:49 - 14 أكتوبر 2020
مسيرة تضامنية مع الاسير ماهر الاخرس وسط رام الله540927_343574463574137_5353204901378334346_n مسيرة تضامنية مع الاسير ماهر الاخرس وسط رام الله540927_343574463574137_5353204901378334346_n
تقارير
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نظم عددٌ من النشطاء مساء اليوم الأربعاء مسيرة حاشدة وسط مدينة رام الله تضامنًا مع الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ80 على التوالي في سجون الاحتلال احتجاجًا على اعتقاله الاداري.

ورفع النشطاء يافطات تطالب بالإفراج الفوري عن الاسير ماهر الأخرس مؤكدين أن سياسة الاعتقال الاداري لن تكسر ارادة الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال حتى تحقيق النصر أو الشهادة.

كما دعا النشطاء كافة الجهات المسؤولة في الأراضي الفلسطينية سواء الرسمية أو المؤسسات الحقوقية والدولية لضرورة التدخل العاجل لإنقاذ روح الانسان الذي يصارع الموت من أجل كرامته وحريته من سجون الاحتلال.

يُشار إلى أن أجهزة أمن السلطة اعتدت ليلة أمس الثلاثاء على المعتصمين داخل مقرات الصليب الأحمر في مدن "رام الله وطولكرم وجنين" واعتدت عليهم وصادرت أغطيتهم وسط احتجاج كبير من كافة الفصائل والمؤسسات التي تهتم بشؤون الاسرى.

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مسيرة تضامنية مع الاسير ماهر الاخرس وسط رام الله
مسيرة تضامنية مع الاسير ماهر الاخرس وسط رام الله
مسيرة تضامنية مع الاسير ماهر الاخرس وسط رام الله
مسيرة تضامنية مع الاسير ماهر الاخرس وسط رام الله
مسيرة تضامنية مع الاسير ماهر الاخرس وسط رام الله
 

 

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